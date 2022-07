Pogoda na jutro - poniedziałek, 18.07. Pogodna noc, przelotne opady w dzień. Temperatura do 28 stopni

W nocy będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Górnym Śląsku, przez 10 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek 18.07

W poniedziałek na północnym wschodzie i wschodzie kraju prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami może wystąpić deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym dzień będzie pogodny. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni i północno-zachodni.