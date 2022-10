Pogoda na jutro - poniedziałek, 17.10. Ciepła noc, ale bez deszczu się nie obędzie

Pogoda jutro, czyli w poniedziałek 17.10 przyniesie zmienne zachmurzenie. Lokalnie może popadać słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 do 25 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc 16/17.10

W nocy z niedzieli na poniedziałek na północy kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Poza tym prognozuje się mgły ograniczające widzialności do 100-300 metrów. Lokalnie niewykluczony jest słaby deszcz o sumie poniżej jednego litra wody na metr kwadratowy. Południowym regionom dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 17.10

Poniedziałek w północnej części kraju upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Lokalnie możliwy jest tam opad słabego deszczu. Na południu Polski zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalna od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo- zachodni.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - poniedziałek, 17.10

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-80 procent. Wszędzie odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna osiągnie 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie o północy sięgnie 1023 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni i Sopotu przeważnie pochmurny poniedziałek. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 21 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 1024 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zapowiada się pogodna noc w Krakowie. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Wiatr słaby, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek przyniesie w Krakowie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Na barometrach zobaczymy w południe 999 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna. Temperatura minimalna osiągnie 10 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka w poniedziałek zmienne zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z południa. Barometry wskażą w południe 1014 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie pogodną aurę. Termometry wskażą 9 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie o północy sięgnie 1012 Pa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Synoptycy prognozują na poniedziałek w Warszawie zmienne zachmurzenie. Temperatura maksymalna wzrośnie do 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Na barometrach zobaczymy w południe 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna sięgnie 11 st. C. Wiatr słaby, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z południa. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1011 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek tvnmeteo.pl

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl