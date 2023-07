Pogoda na jutro - poniedziałek 17.07. Miejscami zacznie się błyskać już w nocy. Za dnia do 33 stopni w cieniu

Pogoda na jutro. W nocy w niektórych regionach prognozowane są burze. Grzmieć będzie także w poniedziałek - zjawiskom miejscami towarzyszyć mogą opady gradu. W najcieplejszej chwili dnia na termometrach zobaczymy 33 stopnie Celsjusza.

Nadchodząca noc przyniesie nam zmienne zachmurzenie. Od Podlasia, przez centrum, po Śląsk wystąpi przelotny deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy i lokalne burze, którym towarzyszyć będą opady rzędu 5-15 l/mkw. i porywy wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie od 14 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie przeważnie słaby i zmienny - z przewagą południowo-zachodniego.

Pogoda na jutro - poniedziałek 17.07

W poniedziałek na wschodzie, południu i w centrum spodziewane jest zmienne zachmurzenie, przelotny deszcz i burze. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady do 10-20 l/mkw., porywy wiatru do 60-80 km/h oraz lokalnie grad. Na pozostałym obszarze wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C Pomorzu Zachodnim do 33 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.

Pogoda na poniedziałek 17.07 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - poniedziałek 17.07

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-90 procent. Zrobi się upalnie i parno. Na północy i zachodzie biomet będzie neutralny, a na południu i wschodzie niekorzystny.

Warunki biometeorologiczne w poniedziałek 17.07 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie noc będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Z południa powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Poniedziałek przyniesie mieszkańcom Gdyni, Gdańska i Sopotu pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Temperatura minimalna wyniesie 20 st. C. Wiatr, wiejący ze zmiennych kierunków, będzie słaby. O północy barometry wskażą 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka poniedziałek ze zmiennym zachmurzeniem, przelotnym deszczem i burzami. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady do 10-20 l/mkw., porywy do 60-80 km/h, a miejscami także grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 987 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc przyniesie pogodną aurę. Termometry pokażą minimum 16 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W ciągu dnia w Poznaniu wystąpi zmienne zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 30 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. W południe barometry pokażą 1004 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc przyniesie zmienne zachmurzenie. Możliwa jest burza (z opadem 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h). Okresami może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy minimum 20 st. C. Wiatr, nadciągający z południa, będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek mieszkańcy Warszawy będą mogli się spodziewać zmiennego zachmurzenia, deszczu i burz. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu i powieje z prędkością 60-80 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie 31 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie przynosić zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Możliwa jest burza z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 70 km/h. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby wiatr. O północy ciśnienie osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu poniedziałek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia, przelotnego deszczu i burzy z opadami do 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 31 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. W południe barometry wskażą 1002 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek 17.07 tvnmeteo.pl

