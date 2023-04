Pogoda na jutro - poniedziałek 17.04. Przez część kraju przemieści się strefa z opadami deszczu

Pogoda na noc 16/17.04

W nocy na północy i zachodzie będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami oraz słabymi opadami deszczu lub mżawki (o sumie poniżej 3 litrów wody na metr kwadratowy). Na południu i w centrum wystąpi duże i umiarkowane zachmurzenie, a miejscami w drugiej części nocy także mgły i zamglenia. Nad ranem od południowego wschodu wkroczy strefa opadów frontowych. Na termometrach zobaczymy minimum od 4 stopni Celsjusza na Mazurach , przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C w regionach południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby, a powieje ze wschodu i północnego wschodu.

Pogoda na jutro - poniedziałek 17.04

Poniedziałek przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami. Od Podkarpacia, przez centrum, a następnie w kierunku Dolnego Śląska, przemieszczać się będzie strefa z opadami deszczu o sumie do 5-10 l/mkw. Miejscami na Podlasiu i w zachodnich regionach może przelotnie padać (deszczu nie powinno być więcej niż do 1-5 l/mkw.). Temperatura maksymalna sięgnie od 9 st. C na Pomorzu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Mazowszu i Podlasiu. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu. Na Wybrzeżu i w południowo-wschodniej części kraju wiatr może być silniejszy.