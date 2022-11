Pogoda na jutro - poniedziałek, 14.11. Mglista i chłodna noc, w dzień termometry pokażą maksymalnie 15 stopni

Pogoda na noc 13/14.11

Przed nami na ogół pochmurna i mglista noc. Miejscami może popadać mżawka. Przejaśnienia możliwe są w pasie dzielnic południowych. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 6 st. C na Pomorzu, Mazowszu i Kujawach. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 14.11

Poniedziałek upłynie na ogół pod znakiem pochmurnej aury. Miejscami może pojawić się mżawka, prognozuje się też mgły ograniczające widzialność. W dzielnicach południowych i zachodnich możliwe są przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni.