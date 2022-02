Pogoda na jutro - poniedziałek 14.02. Noc mroźna, za dnia maksymalnie 11 stopni

Pogoda na noc: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie od -6 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z południa powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr.

Pogoda na poniedziałek 14.02

Pogoda na jutro: na ogół słonecznie, miejscami pojawi się nieco chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.