Pogoda na jutro - poniedziałek 12.12. Sypać będzie przez całą noc. Za dnia od -4 do 2 stopni

Pogoda na jutro. W nocy będą regiony, w których utrzymają się opady śniegu. Poniedziałek przyniesie nam pochmurną aurę, w wielu miejscach spodziewana jest kolejna porcja opadów. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 do 2 stopni Celsjusza.

Polska znajduje się pod wpływem wilgotnego układu niżowego przemieszczającego się znad Białorusi i krajów bałtyckich w stronę Finlandii. Związana z niżem szeroka strefa śnieżnego frontu atmosferycznego zalegać będzie nad Polską północno-wschodnią i północną, tym samym przenosząc strefę obfitych opadów śniegu znad południowej części kraju nad północną. Kraj znajduje się w zimnym wilgotnym powietrzu arktycznym.

Pogoda na noc

Nadchodząca noc zapowiada się pochmurno. Na północnym wschodzie kraju pojawią się opady śniegu do 5-10 centymetrów. Na pozostałym obszarze kraju spadnie do 1-5 cm śniegu. Tylko na Kaszubach, Kujawach i w Wielkopolsce na ogół bez opadów. Termometry pokażą minimum od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Górnym Śląsku, przez -4 st. C w centrum kraju, do -1 st. C nad morzem. Wiatr z północnego zachodu i zachodu będzie słaby i umiarkowany. Na północy i wschodzie okresami może przybierać na sile i osiągać do 50-60 kilometrów na godzinę, przez co istnieje ryzyko zawiei śnieżnych, które mocno ograniczą widzialność.

Pogoda na jutro - poniedziałek 12.12

W poniedziałek możemy spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami na zachodzie. Na północy kraju okresami wystąpią opady śniegu do 5-10 cm, podobnie obfite w górach. Sypać będzie też w pozostałej części kraju, ale już słabiej - do 1-5 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C nad morzem. Powieje z zachodu i północnego zachodu - słabo i umiarkowanie, ale okresami wiatr może być dość silny i w porywach rozpędzać się do 50 km/h, przyczyniając się do powstawania zawiei i zamieci śnieżnych, które ograniczą widzialność.

Warunki biometeorologiczne - poniedziałek 12.12

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie około 80-90 procent. W całej Polsce będzie zimno, mieszkańcy niektórych regionów odczują także wilgoć. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc będzie pochmurna. Okresami pojawią się opady śniegu do 3-5 cm. Temperatura minimalna sięgnie -4 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie zapowiada się bardzo pochmurno, okresami poprószy śnieg do 3 cm. Termometry pokażą maksymalnie -1 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Jego porywy mogą osiągać do 50 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 991 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie noc będzie pochmurna. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i okresami dość silny, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. O północy barometry wskażą 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdyni, Gdańska i Sopotu czeka bardzo pochmurny poniedziałek z okresowymi opadami śniegu rzędu 3-8 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Chwilami może być silniejszy i rozpędzać się do 50 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc upłynie pod znakiem na ogół pochmurnego nieba. Termometry pokażą minimum -4 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W ciągu dnia w Poznaniu niebo będzie pokryte dużym zachmurzeniem. Okresami pojawią się słabe opady śniegu, maksymalnie do 2 cm. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego zachodu. Okresami porywy mogą być dość silne. W południe barometry pokażą 997 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc przyniesie pochmurną aurę z okresowymi opadami śniegu rzędu 1-2 cm. Na termometrach zobaczymy minimum -5 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek mieszkańcy Wrocławia muszą spodziewać się dużego zachmurzenia i okresowych opadów śniegu do 1-2 cm. Temperatura maksymalna sięgnie -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Okresami jego porywy mogą być dość silne. W południe na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie pochmurną aurę i okresami opady śniegu do 5 cm. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. O północy ciśnienie osiągnie 979 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie poniedziałek upłynie pod znakiem bardzo pochmurnego nieba. Prognozowane są także okresowe opady śniegu do 3-5 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Chwilami jego porywy będą dość silne i rozpędzą się do 50 km/h. W południe barometry wskażą 980 hPa.

