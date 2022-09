Pogoda na jutro - poniedziałek 12.09. Chłodno, pochmurno i deszczowo, ale z rozpogodzeniami

Pogoda jutro, czyli w poniedziałek 12.09, przyniesie nam pochmurną aurę. Miejscami spodziewane są przelotne, słabe opady deszczu i okresowe podmuchy silnego wiatru. W prawie całym kraju odczujemy chłód, a na termometrach zobaczymy od 13 do 21 stopni.

Wschodnia Polska pozostaje jeszcze pod wpływem pochmurnego wiru niżowego Peggy znad wschodniej Europy, ale pozostała część kraju dostała się w zasięg spokojnego wyżu Ronald z centrum ulokowanym nad Alpami - tłumaczy synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Z północy płynie jednak chłodne powietrze polarno-morskie, w którym rozwija się zachmurzenie kłębiaste, niosące na zachodzie i wschodzie słabe opady deszczu.

Pogoda w nocy 11/12.09

Noc zapowiada się pochmurno, ale możliwe będą rozpogodzenia. Na wschodnich, południowych i zachodnich krańcach kraju prognozowane są słabe opady do 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju do 12 st. C na Wybrzeżu. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny.

Pogoda w nocy 11/12.09 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek 12.09

Poniedziałek przyniesie w Polsce zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. We wschodniej, południowej i zachodniej części kraju może ono wzrastać do dużego z niewielkimi opadami deszczu do 1-4 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na wschodzie, poprzez 18 st. C w centrum kraju do 21 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr z północnego zachodu okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody w poniedziałek 12.09 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - poniedziałek 12.09

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 80 procent. W większości kraju będzie chłodno, jedynie na zachodzie i południowym zachodzie odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się przeważnie neutralne, niekorzystne tylko w regionach wschodnich i południowych.

Warunki biometeo w poniedziałek 12.09 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna noc. Termometry pokażą minimalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni, okresami dość silny. O północy ciśnienie wyniesie 998 hPa i będzie lekko rosnąć.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie zapowiada się pochmurno, ale niebo będzie się przejaśniało. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 16 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, a w południe barometry pokażą 1000 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewana jest pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie ma lekko rosnąć, zaś o północy na barometrach zobaczymy 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie poniedziałek będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą do 18 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie lekko rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 9 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. O północy barometry pokażą 1004 hPa, a ciśnienie ma lekko rosnąć.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu prognozowany jest pochmurny poniedziałek z większymi przejaśnieniami. Może wystąpić przelotny deszcz. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 20 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, a w południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem zachmurzonego nieba, przejaśnień i przelotnego deszczu. W najchłodniejszym momencie nocy termometry pokażą 10 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosnąć i o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami, a momentami również przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 19 st. C. Północno zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe barometry pokażą 1002 hPa, a ciśnienie będzie lekko rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie prognozowana jest pochmurna noc z przejaśnieniami. Możliwy będzie przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 987 hPa, a ciśnienie będzie lekko rosnąć.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się pochmurnego poniedziałku z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie będzie lekko rosnąć i w południe wyniesie 988 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek 12.09 tvnmeteo.pl

