Pogoda na jutro - poniedziałek 12.06. Dwie różne strefy pogodowe w kraju

Najbliższa noc zapowiada się pogodnie. Wieczorem na krańcach południowo-wschodnich możliwe są zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna sięgnie od 8 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Miejscami powieje silniej.

Pogoda na jutro - poniedziałek 12.06

W poniedziałek we wschodnich województwach spodziewany jest stopniowy wzrost zachmurzenia i opady deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, miejscami dzień zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Lubelszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Miejscami może przebierać na sile.