Pogoda na jutro - poniedziałek 12.02. Przed nami deszczowa, lokalnie mglista noc

Pogoda na noc

W całym kraju noc będzie pochmurna z opadami deszczu lub mżawki. Niewielkie przejaśnienia pojawią się jedynie na południowym wschodzie. W północnym pasie kraju miejscami wystąpią mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, okresami umiarkowany wiatr, zmienny z przewagą kierunków południowych.

Pogoda na jutro - poniedziałek 12.02

Poniedziałek w całym kraju upłynie na ogół pod znakiem pochmurnego nieba. Rano na północy i północnym wschodzie mogą pojawić się silne zamglenia i mgły, a widzialność ograniczona będzie do 100 m. W ciągu dnia okresami spodziewane są natomiast opady deszczu od 1 do 5 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 10 l/mkw. Większe przejaśnienia wystąpią jedynie w drugiej części dnia w południowo-zachodniej Polsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków południowych będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresowo silniejszy, w porywach rozwijający prędkość do 50 kilometrów na godzinę.