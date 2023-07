Pogoda na jutro - poniedziałek 10.07. Upalnie w większości kraju. Od zachodu wkroczy do nas burzowy front atmosferyczny

Nadchodząca noc zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie od 10 stopni Celsjusza na Podlasiu do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.

Pogoda na jutro - poniedziałek 10.07

Poniedziałkowy poranek będzie słoneczny w całym kraju. W ciągu dnia znad Niemiec nadciągać będą chmury frontu atmosferycznego, który na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce przyniesie deszcz i burze. Zjawiskom towarzyszyć będą opady o sumie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, porywy wiatru do 60-90 kilometrów na godzinę, a lokalnie także grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, a powieje ze zmiennych kierunków.