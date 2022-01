Pogoda na jutro - poniedziałek 10.01. Noc mroźna, za dnia popada słaby śnieg

Pogoda na noc

Pogoda na noc: pogodnie. Tylko na zachodzie i południowym zachodzie kraju będzie pochmurnie i może słabo prószyć śnieg o sumie do centymetra lub padać deszcz ze śniegiem do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Będzie ślisko, miejscami opady mogą zamarzać. Temperatura minimalna wyniesie od -9 st. C na Suwalszczyźnie, przez -6 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje wschodni i południowo-wschodni wiatr, będzie słaby i umiarkowany.