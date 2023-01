Pogoda na jutro - poniedziałek 09.01. Nocą będą regiony, które obronią honoru zimy

Pogoda na jutro, czyli poniedziałek 09.01. Noc przyniesie w Polsce pochmurną, miejscami deszczową i śnieżną aurę. W wielu regionach będzie towarzyszył nam dość silny wiatr, w porywach rozwijający nawet 50-70 kilometrów na godzinę. W ciągu dnia śnieg całkowicie ustąpi miejsca opadom deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy do 10 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy w całej Polsce będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na zachodzie oraz na Pomorzu mogą wystąpić słabe opady do 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy, zaś na Suwalszczyźnie i Podlasiu - śniegu do 1 centymetra. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2-3 st. C w centrum kraju do 6 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami dość silny i osiągający w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro

Poniedziałek przyniesie w całym kraju duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Z zachodu w głąb kraju kierować się będzie strefa opadów deszczu i mżawki do 5 l/mkw., a brak opadów prognozowany jest jedynie na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 8 st. C w centrum kraju do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się południowo-wschodni, tylko w zachodnich regionach południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Okresami podmuchy będą dość silne, rozwijając w porywach do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 80 do 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód i wilgoć. Zapanują również niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą 2 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z południowego wschodu. O północy na barometrach zobaczymy 996 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie spodziewane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a po południu również opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 8 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny. Barometry pokażą w południe 992 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc upłynie pod znakiem pochmurnego nieba, które będzie jednak się przejaśniać. Na termometrach zobaczymy minimalnie 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, z południowego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurny i deszczowy z opadami do 5 l/mkw. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 5 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr, okresami dość silny. W południe na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zapanuje pochmurna aura z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Powieje umiarkowany wiatr południowo-wschodni. O północy barometry wskażą 994 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurny poniedziałek z okresowymi opadami deszczu do 5 l/mkw. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Wiatr z kierunków południowych będzie umiarkowany, okresami dość silny. W południe ciśnienie osiągnie 991 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu prognozowana jest pochmurna noc, ale z przejaśnieniami. Termometry wskażą minimalnie 2 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany. Na barometrach zobaczymy o północy 990 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie. Okresowo mogą wystąpić opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i okresami dość silny. Barometry pokażą w południe 987 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie niebo będzie pochmurne z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 4 st. C. Umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie poniedziałek zapowiada się pochmurno, a po południu prognozowane są opady deszczu do 5 l/mkw. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 9 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny. W południe na barometrach zobaczymy 977 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek tvnmeteo.pl

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl