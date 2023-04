Pogoda na jutro - poniedziałek 01.05. Miejscami mglista noc, w dzień pogodne niebo

Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 01.05. Noc przyniesie przeważnie spokojną aurę, chociaż miejscami spodziewane są mgły. Pierwszy dzień majówki okaże się natomiast pogodny w całym kraju, a na termometrach zobaczymy nawet 19 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

Noc w całym kraju zapowiada się pogodnie, jedynie lokalnie mogą wystąpić mgły. Termometry wskażą od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 0 st. C w centrum kraju do 3 st. C na Ziemi Lubuskiej. Północny i wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc z niedzieli na poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro

W poniedziałek w Polsce zapanuje pogodna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 18 st. C w centralnej części kraju do 19 st. C na Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 50-60 procent, z czego najwyższa spodziewana jest na południowym zachodzie kraju. W całej Polsce odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy minimalnie 1 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek przyniesie mieszkańcom Warszawy pogodne niebo. Termometry wskażą do 17 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewana jest pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr z północnego wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą o północy 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Spocie zapanuje pogodna aura. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie osiągnie w południe 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Termometry minimalnie wskażą 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich. O północy zobaczymy na barometrach 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek okaże się pogodny również w Poznaniu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 18 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Wiatr okaże się wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu prognozowana jest pogodna aura. Termometry pokażą do 19 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje północno-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. O północy barometry wskażą 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek przyniesie w Krakowie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 993 hPa.

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl