Pogoda na jutro - piątek 9.09. Chmury, deszcz, możliwe burze. Od 14 do 24 stopni

Pogoda na noc 8/9.09

Noc zapowiada się pochmurno z opadami deszczu, szczególnie obfitymi do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy w pasie od Pomorza, przez Wielkopolskę, centrum, aż po Śląsk. Miejscami mogą pojawić się burze z opadami do 30-50 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powiej z południowego wschodu, będzie skręcać od zachodu na południowy zachód. Okresami może być dość silny i w burzach rozpędzi się do 70-90 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - piątek 9.09

Pogoda w piątek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami na zachodzie, południu i w centrum kraju. Na północy i wschodzie prognozowane są opady deszczu do 10-20 l/mkw., na Podlasiu dość obfite - do 30-40 l/mkw. Tam możliwe są też burze. Po południu na zachodzie wystąpić mogą przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, Warmii i Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr. Podczas burz może rozpędzać się do 80 kilometrów na godzinę.