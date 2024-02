Pogoda na jutro - piątek, 9.02. Nocą poprószy śnieg, w dzień maksymalnie 10 stopni

Pogoda na jutro, czyli na piątek 9.02. W nocy pojawią się opady deszczu ze śniegiem, a miejscami śniegu. W dzień termometry wskażą maksymalnie 10 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

W nocy w przeważającej części kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Opady deszczu ze śniegiem o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, początkowo obejmujące województwa południowe, będą w trakcie nocy powoli postępowały w głąb kraju. Jedynie w północno-wschodniej części Polski prognozuje się umiarkowane zachmurzenie, okresami w pierwszej części nocy wzrastające do dużego, z możliwymi słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C Śląsku. Powieje słaby, zmienny wiatr z przewagą kierunków południowych.

Pogoda na jutro - piątek, 9.02

W piątek opady nie pojawią się jedynie na północnym wschodzie kraju, wystąpi tam za to umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego. W pozostałej części Polski zapanuje pochmurna aura. W południowych regionach popada deszcz, na pozostałym obszarze kraju - śnieg i śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni i południowy wiatr, który na ogół okaże się słaby i umiarkowany, nieco silniej powieje na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. W górach porywy mogą osiągać prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne - piątek, 9.02

Na północy i w centrum kraju będzie zimno, natomiast mieszkańcy południowych regionów odczują chłód. W całym kraju spodziewana jest duża wilgotność. Warunki biometeorologiczne przeważnie okażą się niekorzystne, tylko na północnym wschodzie będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Pod koniec nocy możliwe są słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby. Ciśnienie o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny piątek z opadami deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 986 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodna. Na termometrach zobaczymy -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje ze zmieniających się kierunków z przewagą południowo-zachodniego. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego. Pod koniec dnia możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 2 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 999 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu czeka nas pochmurna aura z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo południowy, będzie skręcał na wschodni. Ciśnienie o północy sięgnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiatr wschodni, powieje słabo i umiarkowanie. Barometry wskażą w południe 984 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno z opadami deszczu, okresowo przechodzącymi w deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą 2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na piątek we Wrocławiu prognozuje się pochmurną aurę, okresami słabo popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z kierunków południowych. Ciśnienie w południe sięgnie 980 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurna z opadami deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. Ciśnienie o północy osiągnie 969 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pochmurny piątek, okresami pojawią się słabe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie słaby zmienny. Na barometrach zobaczymy w południe 967 hPa.

