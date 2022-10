Pogoda na jutro - piątek 7.10. W nocy część kraju spowiją mgły, w dzień niebo się rozpogodzi

Pogoda na jutro, czyli na piątek 7.10. Nocą i nad ranem w części kraju mogą pojawić się ograniczające widzialność mgły, jednak poza tym aura będzie nam przychylna. Piątek zapowiada się pogodnie, a na termometrach zobaczymy nawet 21 stopni Celsjusza.

Noc w prawie całej Polsce zapowiada się pogodnie, tylko na południowym wschodzie kraju zaobserwujemy więcej chmur. Miejscami mogą wystąpić mgły i zamglenia, szczególnie na południu Polski. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 4 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na Wybrzeżu. Powieje południowy i zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, tylko nad morzem dość silny, osiągający w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - piątek 07.10

W piątek rano miejscami będzie pochmurno i mglisto. W dzień niebo jednak się rozpogodzi, a zza chmur wyjrzy słońce. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie i Warmii, 18 st. C w centralnej Polsce, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie na Wybrzeżu - dość silny.

Warunki biometeorologiczne - piątek 07.10

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 60 do 70 procent, z czego najwilgotniej będzie w południowych regionach Polski. W całym kraju zapanują korzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie spodziewana jest pogodna noc. Na termometrach zobaczymy minimalnie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy 1018 osiągnie hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pogodny piątek. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 18 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 8 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Barometry o północy wskażą 1026 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje pogodna aura. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy 17 st. C. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W środku dnia ciśnienie wyniesie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu pogodną aurę. Termometry pokażą minimalnie 4 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Prognozy dla Poznania wskazują na pogodny piątek. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Wiatr z kierunków południowych okaże się słaby i umiarkowany. W południe barometry pokażą 1013 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie przeważnie pogodnie, jedynie rano mogą wystąpić mgły. W najchłodniejszym momencie nocy na termometrach zobaczymy 5 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry pokażą do 21 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Na barometrach zobaczymy w południe 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie ma być pochmurna i mglista, ale z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie do 5 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. O północy barometry wskażą 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie zapowiadany jest mglisty piątek. Momentami niebo będzie się rozpogadzać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 998 hPa.

