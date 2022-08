Pogoda na jutro - piątek 5.08. Część kraju burzowa, w wielu regionach upalnie

Pogoda na jutro. W piątek aura podzieli Polskę. W większości kraju utrzyma się upał, a w niektórych regionach wystąpią burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 do 35 stopni.

Najbliższa noc zapowiada się pogodnie. Nad ranem na Nizinie Szczecińskiej spodziewany jest deszcz. Temperatura minimalna sięgnie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro - piątek 5.08

Piatek w zachodniej części kraju przyniesie przelotny deszcz i burze. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady rzędu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60-90 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie słonecznie lub wystąpi małe zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od 27 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 35 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni.