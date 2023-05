Pogoda na jutro - piątek, 5.05. Korzystny biomet i maksymalnie 21 stopni

Pogoda na jutro. Piątek 5.05 przyniesie zmienne zachmurzenie, tylko miejscami popada słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Aura korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc

Zapowiada się na ogół pogodna noc. Na Podlasiu i wschodnim Mazowszu pojawi się słaby deszcz o sumie do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr, przeważnie z północnego wschodu.

Pogoda na jutro

W piątek wystąpi zmienne zachmurzenie. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie prognozuje się słabe opady deszczu rzędu 1-2 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, północno-wschodni i wschodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-70 procent. W wielu regionach będzie chłodno, na południu i południowym zachodzie odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie zmienne i przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie o północy osiągnie 1027 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Piątek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zmienne zachmurzenie, prognozuje się przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni. Barometry wskażą w południe 1029 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodna. Na termometrach zobaczymy 5 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka w piątek zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Możliwa jest burza, podczas której spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru osiągną do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Na barometrach zobaczymy w południe 991 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc w Poznaniu prognozuje się zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek upłynie w Poznaniu pod znakiem pogodnej aury, niewykluczony jest słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. Barometry pokażą w południe 1013 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy piątek z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, po południu pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna osiągnie 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z północnego wschodu. Barometry wskażą w południe 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry wskażą 8 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na piątek we Wrocławiu prognozuje się zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. Na barometrach zobaczymy w południe 1007 hPa.

