Pogoda na jutro - piątek 4.11. Zachmurzy się i może popadać

Pogoda na noc 3/4.11

Nadchodząca noc zapowiada się pogodnie, ale na zachodzie kraju będzie pojawiać się coraz większe zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy minimum od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego wschodu będzie na ogół słaby i umiarkowany. Okresami może przybierać na sile i w porywach rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - piątek 4.11

Piątek przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami, a na wschodzie z rozpogodzeniami. Po południu na krańcach zachodnich i południowych kraju może spaść deszcz o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum, do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni i wschodni wiatr, będzie umiarkowany i dość silny. Jego porywy mogą rozpędzać się do 50-60 km/h.