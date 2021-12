Pogoda na jutro - piątek 3.12. Będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem

W nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na północy kraju wystąpią przelotne opady śniegu do 1-3 centymetrów, na Wybrzeżu deszczu ze śniegiem. Obfitsze opady śniegu pojawią się na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie do 5 cm, wysoko w górach do 10 cm. Jedynie na Podkarpaciu popada deszcz ze śniegiem. Na południowym wschodzie Polski warunki na drogach na drogach będą trudne. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce oraz w centrum kraju do 0 st. C na Podkarpaciu. Wiatr północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę, najsilniejszy na północnym wschodzie.

Pogoda na jutro - piątek 3.12

Piątek przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Na północy i północnym wschodzie kraju przelotnie popada śnieg do 1-3 cm, na Wybrzeżu deszcz ze śniegiem. Do południa opady śniegu również pojawią się na Lubelszczyźnie, Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 1-5 cm. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.