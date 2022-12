Pogoda na jutro - piątek 30.12. Jedni zmokną, inni nie. Sprawdź, czy to tobie przyda się parasol

Pogoda na jutro. Zarówno w nocy, jak i za dnia będą miejsca, w których może słabo i przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 do 9 stopni Celsjusza. Lokalne we znaki może się dawać silniejszy wiatr.

Pogoda na noc

Nadchodząca noc przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami oraz słabe i przelotne opady deszczu o sumie poniżej 3 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą minimum od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, a powieje z południowego zachodu.

Pogoda na jutro - piątek 30.12

W piątek możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Miejscami we wschodniej połowie kraju pojawić się mogą słabe i przelotne opady deszczu rzędu 1-3 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu jego porywy mogą rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.