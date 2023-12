Pogoda na jutro - piątek, 29.12. Mokra noc w części kraju, w dzień do 11 stopni

Noc przyniesie zmienne zachmurzenie. Na Pomorzu i w Kotlinie Gorzowskiej przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Podlasiu do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej i w Kotlinie Gorzowskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni. Lokalnie w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - piątek, 29.12

W piątek wystąpi zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu na północy i zachodzie Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z południowego zachodu. Lokalnie w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h.