Pogoda na jutro - piątek 28.01. Mieszane opady, silny wiatr, maksymalnie 6 stopni

Pogoda na noc

Pogoda na noc: duże zachmurzenie. Okresami spodziewane są opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy oraz mokrego śniegu. Na południu, w górach wystąpią opady śniegu powyżej 5 centymetrów. Zrobi się ślisko. Temperatura minimalna sięgnie od -1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Szczególnie silny będzie na zachodzie i południu. Wysoko w górach może rozpędzać się do ponad 100 km/h.

Pogoda na jutro - piątek 27.01

Pogoda na jutro, duże zachmurzenie z przejaśnieniami, postępującymi od północy w głąb kraju. Padać nie powinno jedynie na Pomorzu Zachodnim. W pozostałych regionach wystąpią okresami opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. oraz mokrego śniegu. W górach prognozowane są opady śniegu powyżej 5 cm. Zrobi się ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny (szczególnie na wschodzie). W porywach może osiągać do 60-70 km/h. W górach może wiać jeszcze silniej, bo do 90-100 km/h.