Pogoda na jutro - piątek, 26.08. Nocą miejscami zagrzmi, za dnia gorąco i parno

Przed nami pogodna noc. Tylko na krańcach północnych i zachodnich wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnym deszczem o sumie 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Pojawią się tam też burze. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Mazowszu i Wybrzeżu. Powieje wschodni i południowo-wschodni wiatr, będzie on słaby i umiarkowany, choć podczas burzy może rozpędzić się do 80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - piątek, 26.08

Piątek upłynie większości z nas pod znakiem pogodnej aury, tylko na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich pojawi się więcej chmur kłębiastych z przelotnym deszczem do 5-20 l/mkw. i burzami. Termometry pokażą maksymalnie od 28 st. C na Pomorzu i Ziemi Gorzowskiej, przez 30 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na Pogórzu Karpackim. Wiatr, wschodni i południowo-wschodni, będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny, bo osiągający prędkość do 90 km/h.