Pogoda na jutro - piątek, 25.08. Nocą może się lokalnie błyskać, w dzień do 32 stopni

Pogoda na noc

Przed nami na ogół pogodna noc. Na zachodzie kraju pojawi się więcej chmur i lokalny, słaby przelotny deszcz o sumie pięciu litrów wody na metr kwadratowy. W drugiej części nocy wystąpią burze z opadem rzędu 20 l/mkw. i porywami wiatru osiągającymi prędkość do 70 kilometrów na godzinę. Zjawiska te możliwe są na krańcach południowo-zachodnich. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, zmienny wiatr z przewagą południowo-wschodniego.

Pogoda na jutro - piątek, 25.08

Piątek przyniesie zmienne zachmurzenie. Na zachodzie, południu oraz częściowo w centrum kraju przelotnie popada i zagrzmi. W burzach spadnie do 10-30 l/mkw., możliwy jest też opad gradu. Termometry wskażą maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr, początkowo południowo-wschodni, będzie skręcał na zachodni. Powieje przeważnie słabo i umiarkowanie. W czasie burz jego porywy mogą dochodzić do 80 kilometrów na godzinę.