Pogoda na jutro, pogoda na Wigilię. Deszcz i śnieg, silny wiatr, ślisko

Pogoda na jutro, piątek 24.12, czyli Wigilię, przyniesie opady deszczu i śniegu. Miejscami opady będą zamarzać. Uwaga, na drogach zrobi się ślisko. Termometry pokażą od -2 do 5 stopni Celsjusza, a lokalnie powieje silniejszy wiatr.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, w czwartek wieczorem nad zachodnie regiony kraju wkroczy ciepły front atmosferyczny z opadami śniegu. W ciągu nadchodzącej nocy strefa frontowa przemieści się w kierunku centrum i dalej na południowy wschód, a opady stopniowo będą zmieniały swój charakter ze śniegu w deszcz. W piątek kraj zostanie podzielony na cieplejsze południe z opadami mieszanymi i deszczem oraz chłodniejszą północą, gdzie spodziewać się należy głównie śniegu.

Pogoda na noc

Pogoda na noc: będzie pochmurno z frontowymi opadami śniegu rzędu 5-10 centymetrów, postępującymi od północnego zachodu w kierunku centrum i dalej na południowy wschód. Poza strefą frontową pojawią się słabe opady śniegu poniżej 5 cm. Na termometrach zobaczymy minimalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, słaby, jedynie w pasie południowym umiarkowany, a w górach i na przedgórzu okresami dość silny, rozpędzając się 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na Wigilię

Pogoda na jutro, czyli Wigilię 24.12 na zachodzie, południu i w centrum kraju przyniesie opady mokrego śniegu i deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze spadnie od 2 do 5 cm śniegu. W pasie przejściowym, czyli od Gorzowa Wielkopolskiego, przez Łódź, po Zamość, możliwe są opady marznące. Uwaga, będzie bardzo ślisko. Temperatura wyniesie od -2 st. C na północnym-wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, na południu okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Warunki biometeo w Wigilię

W niemal całej Polsce wilgotność powietrza przekroczy 90 procent. Odczujemy chłód i wilgoć, a na południu będzie dodatkowo wietrznie. W północno-wschodnich regionach i częściowo na wschodzie biomet okaże się neutralny, a w pozostałych regionach - niekorzystny.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z opadami śniegu w drugiej części nocy, spadnie do 2-4 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, słaby. Ciśnienie o północy sięgnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno, z opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 983 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z opadami śniegu, spadnie go do 3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy minimalnie -3 st. C. Powieje południowy i południowo-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie w Gdańsku o północy utrzyma się na poziomie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno, z opadami śniegu rzędu 2-5 centymetrów po południu i wieczorem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Zachodni wiatr wieczorem zmieni kierunek na północny, będzie słaby. Ciśnienie w Gdańsku w południe sięgnie 994 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z opadami śniegu 5-10 centymetrów, przechodzącymi w opady deszczu ze śniegiem pod koniec nocy. Temperatura spadnie do -2 st. C. Południowy wiatr będzie skręcał na zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie o północy wyniesie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno, opady śniegu z deszczem rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby. Ciśnienie w południe sięgnie 985 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno, opady deszczu ze śniegiem przechodzące deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy dojdzie do 985 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno z opadami deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy do 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, rozpędzając się w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 981 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno, prognozowane są opady śniegu przechodzące pod koniec nocy w deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie -2 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 975 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno ze słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr, wiejący w porywach z prędkością do 40-60 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 969 hPa.

