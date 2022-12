Pogoda na jutro - piątek, 23.12. Nocą będzie padał deszcz lub mżawka, w dzień do 8 stopni

Pogoda na noc 22/23.12

Przed nami pochmurna noc z niewielkimi przejaśnieniami. Wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-zachodni i zachodni wiatr. W porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - piątek, 23.12

W piątek będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Poza tym prognozuje się słaby deszcz do trzech litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-zachodni i zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.