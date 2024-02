Pogoda na jutro - piątek 23.02. Kolejna porcja deszczu, do 10 stopni

Pogoda na jutro. Piątek 23.02 upłynie pod znakiem opadów deszczu w części kraju. Miejscami spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W części kraju silniej powieje. Termometry pokażą do 10 stopni Celsjusza.

Nocą będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Bez opadów będzie tylko w regionach południowo-wschodnich, poza tym okresowo wystąpią opady deszczu rzędu 5 litrów wody na kwadratowy. Temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, będzie południowy, słaby i umiarkowany, na Pomorzu Zachodnim okresami silniejszy, w porywach osiągnie do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - piątek 23.02

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami, większe rozpogodzenia spodziewane są na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Na wschodzie, południu oraz w centrum kraju okresami wystąpią opady deszczu (do 10 l/mkw.). Temperatura wyniesie maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, na ogół słaby i umiarkowany, silniejszy na Pomorzu, w porywach osiągając do 50 km/h, a w Bieszczadach okresami silny do 70 km/h.