Pogoda na jutro - piątek 22.12. Noc może przynieść śnieżne zawieje

Pogoda na jutro, czyli na piątek 22.12. Nadchodzące godziny zapowiadają się dość gwałtownie, szczególnie na północy kraju. Miejscami zagrożenie mogą stanowić zawieje śnieżne. Trudne warunki towarzyszyć nam będą także w dzień, a na termometrach zobaczymy od 1 do 4 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

W nocy niebo nad Polską będzie pochmurne, ale wystąpią niewielkie przejaśnienia. Na wschodzie i południu kraju popada od 3 do 6 litrów deszczu na metr kwadratowy przechodzącego w śnieg. W pozostałych regionach spodziewany jest słaby, przelotny śnieg do 1-2 centymetrów. Termometry pokażą od -1 stopni Celsjusza na Warmii do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany oraz dość silny, w porywach rozwijający prędkość 50-90 kilometrów na godzinę - jedynie w strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 100 km/h. Miejscami silny wiatr w połączeniu z opadami śniegu może powodować ograniczające widzialność zawieje.

Pogoda na jutro - piątek 22.12

W piątek w całym kraju prognozowane jest duże zachmurzenie. W ciągu dnia niebo będzie się przejaśniać, ale może również wystąpić przelotny śnieg do 1-3 cm. Miejscami, szczególnie w strefie silniejszych opadów (do 10 cm) - na Pomorzu Gdańskim, Żuławach i Kujawach - wiatr może powodować zawieje ograniczające widzialność. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Podlasiu do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej oraz w Kotlinie Gorzowskiej. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany i dość silny wiatr z porywami sięgającymi 50-90 km/h, do ponad 100 km/h w strefie brzegowej.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia będzie bardzo wysoka, w prawie całym kraju bliska 95-100 procent. Odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc przyniesie mieszkańcom Gdańska, Gdyni i Sopotu pochmurną aurę i słabe, przelotne opady śniegu do 1-2 cm. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Zachodni wiatr okaże się silny i porywisty, w porywach rozwijając 60-100 km/h. Na barometrach o północy zobaczymy 968 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje duże zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą dość intensywne opady śniegu do 10 cm. Termometry wskażą do 2 st. C. Z kierunków zachodnich powieje silny wiatr z porywami do 60-100 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 971 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurna noc spodziewana jest w Krakowie, a padający deszcz będzie stopniowo przechodził w śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr, okresami osiągający w porywach 50-70 km/h, powieje z zachodu. O północy barometry wskażą 957 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie i słaby śnieg. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijając okresowo 50-70 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 961 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc upłynie w Poznaniu pod znakiem pochmurnego nieba i słabo prószącego śniegu. Termometry minimalnie pokażą 1 st. C. Zachodni wiatr okaże się silny, w porywach osiągając prędkość 60-90 km/h. Ciśnienie wyniesie o północy 973 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu piątek zapowiada się pochmurno. W ciągu dnia popada słaby śnieg. Na termometrach zobaczymy w ciągu dnia do 2 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu, okresami w porywach sięgający 40-60 km/h. W południe barometry pokażą 975 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc będzie pochmurna, a okresami słabo popada śnieg. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, w porywach rozwijając 50-70 km/h. Na barometrach o północy zobaczymy 967 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna aura. Okresami może słabo, przelotnie padać śnieg. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 2 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie dość silny i porywisty, w porywach osiągając 50-80 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 968 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc przyniesie pochmurną aurę ze słabym śniegiem. Na termometrach zobaczymy 1 st. C. Zachodni wiatr okaże się silny i porywisty, w porywach rozwijając 60-90 km/h. Barometry wskażą o północy 971 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu spodziewane jest duże zachmurzenie. W ciągu dnia może popadać słaby śnieg. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 3 st. C. Powieje silny i porywisty wiatr zachodni, w porywach osiągający prędkość 60-90 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 974 hPa.

