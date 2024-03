Pogoda na noc

Noc zapowiada się przeważnie pochmurno. Na zachodzie i Pomorzu deszcz zacznie zanikać, ale w pozostałych regionach wystąpią opady deszczu lub mżawki do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 1 stopni Celsjusza na Warmii, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Południowo-zachodni, na zachodzie północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Pogoda na jutro - piątek 22.03

W piątek w Polsce zapanuje pochmurna aura z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią okresowe opady deszczu do 1-5 l/mkw. - należy się ich spodziewać w południowo-wschodniej, zachodniej i północnej Polsce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 11 st. C w regionach centralnych, do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni i zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach na północy rozwijający prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.