Pogoda na jutro - piątek, 21.10. Nocą temperatura spadnie lokalnie poniżej zera, w dzień maksymalnie 15 stopni

Pogoda na jutro. W piątek 21.10 wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, pojawią się też przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 15 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc 20/21.10

W nocy wystąpi małe zachmurzenie, wzrastające od zachodu do dużego ze słabym, przelotnym deszczem, który pojawi się nad ranem na krańcach zachodnich. Na południu możliwe są pojedyncze mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie Polski do 5-7 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro - piątek, 21.10

Piątek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju. Spadnie tam do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9-10 st. C w Suwałkach, przez 11-12 st. C w Łodzi i Warszawie, do 14-15 st. C we Wrocławiu i Zielonej Górze. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W górach powieje halny z prędkością do 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne - piątek, 21.10

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-80 procent. Warunki biometeorologiczne będą neutralne na północnym zachodzie i zachodzie kraju, a w pozostałych regionach korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodna, nie pojawią się opady. Temperatura minimalna osiągnie 1-2 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy piątek z dużym zachmurzeniem, ale bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 10-11 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Barometry pokażą w południe 1006 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie początkowo zachmurzenie będzie małe, wzrastające nad ranem do dużego. Nie prognozuje się opadów. Na termometrach zobaczymy 4-6 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie o północy sięgnie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi duże zachmurzenie. Przejściowo możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 8-9 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny. Na barometrach zobaczymy w południe 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc początkowo prognozuje się małe zachmurzenie, wzrastające nad ranem do dużego, bez opadów. Temperatura minimalna sięgnie 4-5 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie. Przejściowo możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13-14 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Barometry pokażą w południe 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu początkowo przyniesie małe zachmurzenie, wzrastające nad ranem do dużego, bez opadów. Termometry pokażą 3-5 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie wiał umiarkowanie. Ciśnienie o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z opadami deszczu w godzinach wieczornych. Temperatura maksymalna wzrośnie do 13-14 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Na barometrach zobaczymy w południe 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogoda, bez opadów. Nad ranem wystąpią zamglenia, lokalnie mgły. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie o północy sięgnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka w piątek duże zachmurzenie, bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie 12-13 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie osiągnie w południe 991 hPa.

