Pogoda na jutro - piątek 21.07. W części kraju będzie grzmieć i lać

W nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na północnych, wschodnich i południowych krańcach Polski wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Kujawach, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na piątek 21.07

Na dzień prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Pojawią się przelotne opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W południowych regionach kraju wystąpią burze z gradem i ulewami, w czasie których spadnie do 30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w środkowej Polsce, do 26 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr powieje z kierunków zachodnich i północnych, słabo i umiarkowanie, w trakcie burz będzie silny, rozpędzając się w porywach do 70-90 kilometrów na godzinę.