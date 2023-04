Pogoda na jutro - piątek, 21.04. Noc z lokalnymi zamgleniami, w dzień do 19 stopni

Przed nami pochmurna noc z rozpogodzeniami. Lokalnie pojawią się mgły i zamglenia. Temperatura minimalna osiągnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr północno-wschodni przeważnie będzie słaby i umiarkowany, początkowo jeszcze miejscami dość silny.

Pogoda na jutro

Piątek przyniesie pogodną aurę. Tylko na Podkarpaciu prognozuje się więcej chmur, w Bieszczadach możliwy jest niewielki deszcz o sumie do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Wybrzeżu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.