Pogoda na jutro - piątek, 19.05. Przed nami kolejne deszczowe chwile

Pogoda na noc

W nocy we wschodniej części kraju będzie pochmurno z opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy, natomiast zachodnim regionom Polski dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany północno-wschodni i wschodni wiatr.