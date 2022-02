Pogoda na jutro - piątek 18.02. Wiatr nieco się uspokoi, może padać deszcz ze śniegiem

Pogoda na jutro, czyli piątek 18.02, zapowiada się nieco spokojniej, choć nadal towarzyszyć nam może silniejszy wiatr. Prognozowane są także opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 do 10 stopni.

Polska znajduje się pod wpływem dwóch wirów niżowych: niżu Dudley, który odsuwa się w kierunku Finlandii oraz niżu Eunice znad Wysp Brytyjskich. Wpływ jednego słabnie, drugiego nasila się, bowiem w piątek nad zachodnie regiony Polski wkroczy ciepły front atmosferyczny, związany z niżem brytyjskim. Napływa wciąż powietrze polarne, w nocy chłodne, w dzień od zachodu wypierane przez masy cieplejsze. W piątek zapanuje chwilowy umiarkowany spokój.

Centrum wiru niżowego Eunice przemieści się w sobotę nad Bałtyk i przyniesie w północnej części Polski pogodę trudną i niebezpieczną. W napływającej chłodniejszej masie powietrza polarnego wystąpią silne porywy wiatru do 110 kilometrów na godzinę. Nad samym Bałtykiem możliwe porywy rzędu 130 km/h.

W niedzielę pogoda uspokoi się, by w poniedziałek kraj znowu dostał się w zasięg kolejnego wiru niżowego z centrum ulokowanym blisko kraju, nad południową Skandynawią. Jego siła jednak będzie już nieco mniejsza.

Na horyzoncie prognoz nie widać stabilnego wyżu. Do końca lutego mają następować po sobie kolejne wiry niżowe niosące dużą zmienność pogody i wiele zjawisk niebezpiecznych.

Pogoda na noc

Pogoda na noc: pochmurno z przejaśnieniami na zachodzie i południu kraju. Padać nie powinno na ogół na Ziemi Lubuskiej, Śląsku i w Małopolsce. W pozostałych regionach wystąpią opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i Dolnym Śląsku do 3 st. C na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Mazowszu i Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie dość silny, w porywach rozpędzi się do 70-90 km/h.

Pogoda na jutro - piątek 18.02

Pogoda na jutro: umiarkowane i duże zachmurzenie. Na wschodzie kraju spodziewane są przelotne opady deszczu ze śniegiem, poza tym deszczu do 1-2 l/mkw. Tylko na zachodzie kraju po południu należy spodziewać się ciągłych opadów deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje zachodni i południowo zachodni wiatr, umiarkowanie i okresami dość silnie - w porywach do 50-70 km/h.

Warunki biometeorologiczne - piątek 18.02

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 80 procent. Pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno, przelotne opady deszczu ze śniegiem do 1-5 l/mkw. Temperatura minimalna sięgnie 3 st. C. Zachodni wiatr będzie dość silny, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i okresami dość silny - w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 993 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno, przelotne opady deszczu ze śniegiem do 1-5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie okresami dość silny - rozpędzać się będzie do 60-80 km/h, a powieje z zachodu. O północy barometry wskażą 992 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny - w porywach może osiągać do 50-70 km/h. W południe ciśnienie sięgnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu do 2 l/mkw. Termometry pokażą minimum 3 st. C. Z zachodu powieje dość silny wiatr o prędkości 60-80 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Umiarkowanie i dość silnie powieje z zachodu. Wiatr w porywach będzie osiągać do 50-70 km/h. W południe barometry pokażą 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimum 1 st. C. Wiatr z zachodu będzie dość silny - do 60-80 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 9 st. C. Powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr z południowego zachodu. W porywach będzie rozpędzał się do 50-70 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą minimum 2 st. C. Z zachodu powieje dość silny wiatr, który w porywach może rozpędzać się do 60-80 km/h. O północy ciśnienie osiągnie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 50-70 km/h. W południe barometry wskażą 985 hPa.

