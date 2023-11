Pogoda na jutro - piątek, 17.11. Deszczowa noc, w dzień do 7 stopni

Pogoda na noc

Przed nami pochmurna noc z opadami deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie na południu może spaść do 10 l/mkw. Nad ranem, w rejonie północno-wschodniej Polski, może popadać również deszcz ze śniegiem. Na zachodzie prognozuje się silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3-4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.