Pogoda na jutro - piątek 17.06. Znów zachmurzy się i zagrzmi

Pogoda w piątek upłynie pod znakiem chmur oraz słabych i przelotnych opadów deszczu. W wielu regionach będzie grzmieć. Na termometrach zobaczymy od 20 do 25 stopni Celsjusza.

W nocy w województwach południowo-wschodnich noc zapowiada się pochmurno z deszczem do 10 litrów wody na metr kwadratowy i zanikającymi burzami (z opadami do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h). W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - piątek 16.06

W piątek na wschodnie będzie przeważnie pochmurno, spodziewane są też przelotne opady deszczu do 2 l/mkw. i burze (z towarzyszącymi im opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h). W zachodniej część kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Warunki biometeorologiczne - piątek 17.06

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 70-80 procent. W całym kraju odczuwać będziemy komfort termiczny. Biomet będzie niekorzystny na wschodzie kraju, a na zachodzie - neutralny..

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Gdańsku i Sopocie przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna osiągnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu i burzami, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw. opadu, a wiatr powieje do 60-90 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W południe barometry pokażą 1021 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka w nocy duże zachmurzenie, przelotny deszcz i burze (z opadami do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-90 km/h). Na termometrach zobaczymy minimum 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie zachmurzenie będzie duże i przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby. W południe na barometrach zobaczymy 992 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie o północy sięgnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W południe barometry wskażą 1012 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 11 st. C. Powieje słabo z północnego zachodu. Ciśnienie o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia i przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego zachodu. W południe barometry pokażą 1008 hPa.

Pogoda na noc- Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy minimum 12 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W ciągu dnia we Wrocławiu będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie 1008 hPa.

