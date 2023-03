Pogoda na jutro - piątek 17.03. Noc w części kraju z mgłami i mrozem

W nocy w Polsce zapanuje zmienne zachmurzenie. Na zachodzie Polski niebo będzie zasnute chmurami w dużym stopniu. We wschodnich regionach zachmurzenie będzie mniejsze, a lokalnie mogą wystąpić mgły. Termometry pokażą od -6 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni, miejscami silniejszy.