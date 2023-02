Pogoda na jutro - piątek 17.02. Nocą zacznie mocno wiać, w dzień nawet do 100 km/h

Pogoda na jutro. Piątek 17.02 przyniesie zmianę pogody w Polsce. Nasili się wiatr, którego porywy w części kraju będą osiągać nawet do 100 kilometrów na godzinę. Przez kraj przemieści się strefa opadów deszczu.

Na pogodę w Polsce będzie wpływał dynamiczny cyklon szerokości umiarkowanych Ulf, którego centrum wędruje znad północnego Oceanu Atlantyckiego w kierunku południowej Norwegii. W ciągu nadchodzącej nocy od północy nad nasz kraj wkroczy słabo aktywny chłodny front atmosferyczny, za którym w piątek postępować ma aktywny ciepły front. Nadal będzie napływać dość ciepłe powietrze polarne, ale bardzo wilgotne - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Wir niżowy przyniesie załamanie pogody w postaci obfitych opadów deszczu i nasilającego się wiatru.

Pogoda na noc 16/17.02

Zapowiada się pochmurna noc z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Od Pomorza i Warmii w kierunku Wielkopolski i Mazowsza postępować będą przelotne opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 0/-1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 1/3 st. C w centrum kraju, do 4/5 st. C nad morzem. Wiatr będzie zachodni i południowo zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na Pomorzu rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc tvnmete

Pogoda na jutro - piątek 17.02

W piątek zachmurzenie okaże się duże. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą opady deszczu do 10-15 l/mkw. na północy, poza tym do 1-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzając się do 50-80 km/h, a na Wybrzeżu nawet do 100 km/h.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek 17.02

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wszędzie będzie wysoka, na północy i południu Polski przekraczając 90 procent. Mieszkańcy całego kraju odczują chłód, będzie też wietrznie i wilgotno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie pochmurno z przejaśnieniami, nad ranem popada słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W dzień zachmurzenie okaże się duże, rano i po południu spadnie deszcz. Termometry pokażą do 7 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 1002 hPa, będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pochmurno, okresami w nocy popada słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 4 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie o północy sięgnie 1016 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek zachmurzenie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie duże, prognozowane są obfite opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Południowo-zachodni, dość silny i silny wiatr w porywach rozpędzi się do 70-90 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 1010 hPa, będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc zapowiada się pochmurno, okresami popada słaby deszcz. Termometry pokażą minimalnie 4 st. C. Zachodni umiarkowany wiatr okresami będzie dość silny. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek zachmurzenie w Poznaniu okaże się duże, możliwe są opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa, będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy do 3 st. C. Południowo-zachodni, umiarkowany wiatr okresami stanie się dość silny. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na piątek dla Wrocławia zapowiadane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 1003 hPa, będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurnie, ale z przejaśnieniami. Termometry pokażą do 0 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie przyniesie zachmurzenie duże, a okresami opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 993 hPa, będzie spadać.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

