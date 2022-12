Pogoda na jutro - piątek, 16.12. Nocą mocno chwyci mróz, za dnia lokalnie popada śnieg

Pogoda na noc 15/16.12

Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami. W południowej części kraju spadnie do 1-10 centymetrów śniegu. Zrobi się ślisko. Na Podkarpaciu popada deszcz i deszcz ze śniegiem, miejscami opad będzie marznący i spowoduje powstanie na drogach i chodnikach gołoledzi. Temperatura minimalna wyniesie od -12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Podkarpaciu. Powieje przeważnie słaby wiatr ze zmieniających się kierunków. W strefie brzegowej okaże się jednak słaby i umiarkowany, będzie wiał z zachodu.

Pogoda na jutro - piątek, 16.12

Piątek zapowiada się pochmurny z przejaśnieniami. W południowej części kraju wystąpią opady śniegu do 1-10 cm. Będzie ślisko. Na Podkarpaciu miejscami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od -7 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Podkarpaciu. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W województwach wschodnich możliwe są porywy do 40-60 kilometrów na godzinę.