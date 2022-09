Pogoda na jutro - piątek 16.09. Niż Queenie sprowadzi nam chmury i deszcz. Lokalnie zagrzmi

Pogoda na noc 15/16.09

Nadchodząca noc zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Na południu i południowym wschodzie pojawią się opady deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy i będą stopniowo słabnące. Miejscami na północy kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 1-5 l/mkw. Temperatura minimalna sięgnie od 6 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na Pomorzu okresami może być dość silny.

Pogoda na jutro - piątek 16.09

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Na północy, zachodzie i południowym zachodzie kraju okresami będą występować opady deszczu do 5 l/mkw., a na Pomoru możliwe są burze z opadami do 15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C nad samym morzem (w Ustce i Łebie), przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach na północy będzie rozpędzał się do 50-70 km/h.