Pogoda na jutro - piątek 16.06. Deszczowo w sporej części kraju. Może zagrzmieć

Pogoda na noc 15/16.06

Najbliższa noc przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na krańcach zachodnich północnych i wschodnich kraju chwilami popada deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy, w Karpatach do 10/15 l/mkw. Miejscami po opadach deszczu mogą pojawiać się mgły i zamglenia. Na termometrach zobaczymy minimum od 8 st. C na Śląsku, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12-13 st. C na Pomorzu i wschodzie kraju. Wiatr z północy i zachodu będzie słaby i umiarkowany.