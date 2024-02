Pogoda na jutro - piątek, 16.02. Nocą miejscami pokropi, w dzień czeka nas sporo słońca

Noc w północnej części kraju zapowiada się pochmurna z opadami deszczu do jednego litra wody na metr kwadratowy. Na południu dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.