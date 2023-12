Pogoda na jutro - piątek 15.12. Nocą nawet sześć stopni mrozu

Pogoda na jutro: noc przyniesie miejscami śnieg, a temperatura spadnie nawet do -6 stopni Celsjusza. W piątek 15.12 opady także się pojawią, a lokalnie na termometrach zobaczymy ujemne wartości.

Pogoda na noc: pochmurno z przejaśnieniami na północy i zachodzie kraju. Na południu i południowym wschodzie okresami wystąpią opady śniegu z deszczem i śniegu do 1-2 centymetrów. Słaby, przelotny śnieg do jednego centymetra możliwy jest także miejscami na północy. Na termometrach zobaczymy od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, do 0 st. C w Małopolsce. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc 14/15.12 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek 15.12

Piątek 15.12 zapowiada się z dużym zachmurzeniem z przejaśnieniami. Na południu okresami wystąpią opady śniegu do 1-2 cm. Poza tym pojawią się miejscami słabe, przelotne opady śniegu poniżej 1 cm, a na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku - śniegu z deszczem. Temperatura wyniesie maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, na północy okresami będzie dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na piątek 15.12 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W piątek wilgotność powietrza wyniesie powyżej 80 procent na północnym zachodzie. Będzie rosła w kierunku południowo-wschodnim, przekraczając 90 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy chłód. Aura okaże się niekorzystna dla naszego samopoczucia na północy i na południu kraju, w pozostałych regionach - obojętna.

Warunki biometeo na piątek 15.12

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie w nocy zachmurzenie będzie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie -3 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie w piątek zachmurzenie okaże się duże przejaśnieniami, możliwy jest przelotny śnieg. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Zachmurzenie w piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się duże z niewielkimi przejaśnieniami, możliwy jest przelotny śnieg. Termometry wskażą minimalnie -2 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Gdynia, Gdańsk, Sopot

W piątek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie możemy spodziewać się zachmurzenia dużego z przejaśnieniami, możliwy jest przelotny śnieg. Na termometrach zobaczymy do 2 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1026 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w piątek w Poznaniu będzie duże z przejaśnieniami, możliwy jest przelotny śnieg. Termometry wskażą maksymalnie 3 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie zachmurzenie duże, okresami śnieg. Termometry pokażą minimum -1 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek zachmurzenie we Wrocławiu okaże się duże, okresami spadnie słaby śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W piątek w nocy w Krakowie możemy spodziewać się zachmurzenia dużego, a okresami śniegu. Temperatura wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie zapowiada się z zachmurzeniem dużym, a okresami słabym śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksimum 2 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1004 hPa.

Warunki drogowe w piątek 15.12 tvnmeteo.pl

Autor:/dd

Źródło: tvnmeteo.pl