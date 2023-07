Pogoda na jutro - piątek 14.07. Lokalnie słabo popada, może zagrzmieć. Do 27 stopni

Za frontem przejściowo napłynęło do nas nieco chłodniejsze powietrze z północnego zachodu, jednak przemieszczający się wyż już od jutra zacznie sprowadzać do nas gorące masy powietrza zwrotnikowego.

Pogoda na noc 13/14.07

Noc w regionach południowo-wschodnich upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W pierwszej części nocy na krańcach możliwe są zanikające burze. W pozostałej części kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Lokalnie na Pomorzu może słabo i przelotnie padać. Termometry pokażą minimum od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr. Tylko podczas burz będzie silny.