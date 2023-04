Pogoda na jutro - piątek 14.04. Nocą popada deszcz, w górach dosypie śniegu, w dzień do 18 stopni

Pogoda na noc 13/14.04

W nocy czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północy i zachodzie kraju okresami pojawią się opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy, a na południowym zachodzie do 10 l/mkw. W Sudetach może spaść deszcz do 20 l/mkw., zaś w szczytowych partiach Karkonoszy do 15 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na Suwalszczyźnie, Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr z północy i wschodu będzie słaby i umiarkowany.