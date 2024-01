Pogoda na jutro - piątek 12.01. W nocy do -14 stopni na termometrach, poprószy również śnieg

Pogoda na jutro, czyli na piątek 12.01. Noc zapowiada się pochmurno, miejscami także śnieżnie. W całym kraju termometry pokażą ujemne wartości. Dzień również przyniesie pochmurne niebo i opady śniegu. Na termometrach zobaczymy od -3 do 2 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

Na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju noc przyniesie pochmurną aurę z opadami śniegu do 1-3 centymetrów. W pozostałych regionach prognozowane są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą minimalnie od -14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -6 st. C w centrum kraju do -3 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - piątek 12.01

W całym kraju spodziewany jest pochmurny piątek, a większe przejaśnienia spodziewane są tylko w północno-zachodnich regionach. Na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku dzień minie na ogół bez opadów, a w pozostałych częściach Polski może popadać śnieg do 1-5 cm. Na termometrach zobaczymy od -3 st. C na Podkarpaciu, poprzez -1 st. C w centralnych regionach do 2 st. C na Wybrzeżu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na północy i wschodzie osiągający w porywach prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie około 90 procent. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na północnym wschodzie oraz w centrum Polski, neutralne w pozostałych regionach.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Termometry wskażą -8 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie osiągnie o północy 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie piątek zapowiada się pochmurno, a okresami popada śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie -1 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, momentami dość silny. W południe na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie duże zachmurzenie, ale niebo będzie się rozpogadzać. Na termometrach zobaczymy -6 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny. Barometry pokażą o północy 1027 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie piątek upłynie pod znakiem chmur. Wystąpią przejaśnienia, ale okresami również poprószy śnieg. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Duże zachmurzenie z rozpogodzeniami spodziewane jest w nocy w Poznaniu. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr. O północy zobaczymy na barometrach 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek niebo nad Poznaniem będzie zachmurzone. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, jedynie okresami dość silny. Barometry w południe pokażą 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurna noc z okresowymi opadami śniegu. Termometry wskażą -3 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu prognozowany jest pochmurny piątek. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 0 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Na barometrach zobaczymy w południe 1012 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zapanuje duże zachmurzenie. Okresowo poprószy śnieg. Na termometrach zobaczymy do -5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków północnych. O północy barometry wskażą 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek przyniesie w Krakowie pochmurne niebo z przejaśnieniami, ale również okresowymi opadami śniegu. Termometry maksymalnie pokażą -2 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 998 hPa.

