Pogoda na jutro - piątek 11.03. Nocą ściśnie mróz, w dzień będzie słonecznie

Przez nami mroźna noc, temperatura spadnie miejscami do -10 stopni Celsjusza. Piątek upłynie pod znakiem słonecznej aury, wszędzie będzie chłodno.

Zapowiada się pogodna, ale mroźna noc. Temperatura minimalna wyniesie od -10 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do -1 st. C w rejonie Zatoki Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z południowego wschodu i wschodu.

Pogoda na jutro - piątek 11.03

Piątek przyniesie na ogół słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Podkarpaciu do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.