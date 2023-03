Pogoda na jutro - piątek 10.03. U jednych 0 stopni, u innych 16

W prognozie pogody na piątek 10.03 jest dużo chmur i opadów, a także bardzo duża różnica temperatury. Na północnym wschodzie termometry wskażą zaledwie 0 stopni Celsjusza, a w tym samym czasie w Małopolsce będzie 16 stopni. W niektórych regionach wiatr mocno się rozpędzi.

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami na północnym wschodzie i południu kraju. W północnych i północno-wschodnich regionach pojawią się opady mokrego śniegu, którego spadnie do 2-5 centymetrów. W pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką i Mazowsze, po Lubelszczyznę wystąpią opady śniegu z deszczem do 5 litrów wody na metr kwadratowy, natomiast w południowej Polsce miejscami przelotnie popada deszcz do 2 l/mkw.

Temperatura minimalna wyniesie od -6 do -4 stopni Celsjusza na Warmii, Mazurach, Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez -1 i 0 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na południu okresami dość silny, a wysoko w górach powieje silnie, w porywach osiągając prędkość do 90-100 kilometrów na godzinę.

Pogoda na piątek 10.03

Dzień przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami na południu Polski. Na północy i północnym wschodzie wystąpią opady śniegu z deszczem do 5 l/mkw., początkowo również mokrego śniegu do 4 cm. W pozostałych regionach, oprócz Podkarpacia, okresami będą pojawiać się opady deszczu o sumie do 2-5 l/mkw.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 15-16 st. C w Małopolsce. Wiatr z kierunków południowych powieje słabo i umiarkowanie, na południu okresami dość silnie. W porywach będzie rozpędzać się tam do 50-60 km/h, a wysoko w górach do 80-100 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się w granicach około 80-90 procent. Mieszkańcy części Podlasia oraz Warmii i Mazur odczują zimno, w pozostałych miejscach północnej Polski będzie odczuwalny chłód, natomiast osoby przebywające na pozostałym terenie kraju odbiorą temperaturę jako komfortową. Warunki biometeorologiczne na południowym wschodzie okażą się niekorzystne, na przeważającym terenie kraju będą zaś neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno. Okresami pojawią się opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 990 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się pochmurno z okresowymi opadami śniegu z deszczem i deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje południowy, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 982 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurna. Okresami wystąpią opady mokrego śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do -2 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni również w piątek powinni spodziewać się pochmurnej aury. Wystąpią też okresowe opady śniegu z deszczem i deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 995 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc dla Poznania prognozowana jest pochmurna aura. Okresami możliwe są opady śniegu z deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu będzie pochmurny z okresowymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 982 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurno. Okresami pojawią się opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, o północy osiągnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w piątek powinni oczekiwać pochmurnej aury, a także okresowych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 979 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr południowo- wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie o północy wyniesie 976 hPa, waha się.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie również upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje południowy, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 970 hPa.

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl